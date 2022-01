Perde il controllo dell'auto a San Daniele

Incidente nel pomeriggio di ieri, lungo via Nazionale, a San Daniele del Friuli di fronte al prosciuttificio "Negroni", all'altezza dell'intersezione lungo la regionale 463 che conduce alla frazione di Aonedis.

Coinvolto il conducente di una macchina, un uomo della zona, che ha perso il controllo, finendo fuori strada. Fortunatamente, nonostante l'impatto e i danni al veicolo, non ha riportato lesioni, controllato sul posto dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Sores di Palmanova.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine per rilievi accertamenti e viabilità, e i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale.