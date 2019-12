Perde il controllo dell'auto, cappotta e muore sul colpo

Incidente mortale a Pignano di Ragogna poco prima delle 20 di domenica 29 dicembre. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, il conducente di una vettura ha perso il controllo e si è cappottato, restando ferito in maniera mortale.

Dopo l'allarme sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli a supporto del personale medico proveniente da San Daniele. L'uomo all'interno della vettura è rimasto incastrato ed è stato necessario l'utilizzo delle pinze oleodinamiche per liberarlo. Nonostante il tempestivo intervento, non c'è stato nulla da fare.

La vittima è Luciano Sivilotti, pensionato di 73 anni del posto, che era uscito di casa per andare a prendere una pizza. Ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato finendo poi gomme all'aria.