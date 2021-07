Perde il controllo dell'auto, che finisce contro un muro

Incidente poco dopo le 4, in via Tonzolano, a Buja. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti dopo una chiamata di allertamento al Nue 112, un giovane di 30 anni ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a schiantarsi contro un muro, in maniera autonoma, senza coinvolgere altri mezzi.

È rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'ambulanza. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli e il carroattrezzi; il giovane non sarebbe in pericolo di vita.