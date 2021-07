Perde il controllo dell'auto, che finisce contro un porticato

Incidente, intorno alle 23, in comune di Pocenia. È intorno a quell'ora che il giovane conducente di una Fiat Punto, dopo aver urtato un'altra vettura, ha perso il controllo del mezzo, che ha invaso una corte privata, terminando la sua corsa contro il porticato di un'abitazione, abbattendolo parzialmente.

L'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Latisana, per accertamenti, dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, per la messa in sicurezza della vettura e per una verifica del luogo dell'incidente. Per tutti i rilievi e gli accertamenti, i Carabinieri della Compagnia di Latisana.