Perde il controllo dell'auto, che poi prende fuoco

Intorno alle 3.30, la squadra del Distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Codroipo è intervenuta in via Loreto, a Sedegliano, fra Grions e il comune di Flaibano per un incidente stradale. Per cause da accertare, un giovane ha perso il controllo della propria vettura, che è andata a schiantarsi contro un'albero a bordo carreggiata.

Il conducente del mezzo, che a causa dell'impatto ha preso fuoco, è stato aiutato a uscire dal veicolo da alcuni passanti. È stato immediatamente soccorso dall'equipe sanitaria di un'automedica e di un'autoambulanza inviate dalla Centrale Sores di Palmanova ed è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie.

I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e prestare i primi soccorsi al ferito, poi hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l'area dell'incidente. Dei rilievi si sono fatti carico i carabinieri di Tricesimo.

Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi.