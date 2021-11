Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 7, lungo l'ex provinciale 19, nel comune di Grado. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo e l'auto è finita cappottata all'interno di un canale, a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Monfalcone insieme all'equipaggio di un'ambulanza e all'equipe dell'elicottero decollato dalla base di Campoformido. La persona è stata estratta dall'abitacolo.