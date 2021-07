Perde il controllo dell'auto, che si cappotta nel fossato

Una donna di 48 anni di Grado è rimasta ferita, questa mattina, a seguito di un incidente accaduto poco prima delle 8, in località San Lorenzo, a Fiumicello Villa Vicentina.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e viabilità, la donna ha perso il controllo della sua Toyota Yaris, sulla quale viaggiava da sola, ed è andata a finire in un fossato, dove la vettura si è cappottata.

Immediato l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio che hanno temuto il peggio, anche perché nel canale d'irrigazione c'è oltre un metro d'acqua.

La 48enne è riuscita a spaccare il lunotto posteriore mettendosi in salvo. È stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso dell'Ospedale di Monfalcone per accertamenti. Non è grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.