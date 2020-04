Perde il controllo dell'auto, che si cappotta

Incidente stradale questa mattina, intorno alle 9.30, lungo l'ex provinciale, vicino al Ponte Rubbia, a Savogna d'Isonzo. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che è finito ruote all'aria.

A restare ferita una donna di 50 anni che è stata trasportata in ospedale con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza della sede stradale e della macchina incidentata. La guidatrice, della zona, ha riportato lesioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.