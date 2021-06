Incidente stradale, poco dopo la mezzanotte a Prata di Pordenone. Lungo la Strada del mobile, il conducente di un'auto, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata. Il guidatore, rimasto ferito in modo non grave, è stato trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario. Sul posto per la messa in sicurezza i Vigili del Fuoco di Pordenone.