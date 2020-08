Perde il controllo dell'auto, che si rovescia in un fossato

Incidente stradale, poco prima delle 18, a Fontanafredda. Per cause in corso d'accertamento da parte dei Carabinieri di Fontanafredda, una donna che stava percorrendo via Carducci, a Villadolt, ha perso il controllo dell'auto, che è uscita di strada, rovesciandosi lungo il fosso che costeggia la carreggiata.

I Vigili del Fuoco di Pordenone hanno stabilizzato la vettura e liberato la guidatrice, rimasta intrappolata nell'abitacolo, utilizzando le pinze idrauliche. La signora è stata, quindi, affidata alle cure del personale sanitario, giunto sul posto con ambulanza e automedica da Pordenone.