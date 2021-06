Perde il controllo dell'auto e carambola lungo l'A28

Incidente nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.30, lungo l'autostrada A28, a Pordenone, al km 23+500, in carreggiata Nord. Il conducente ha perso il controllo della vettura durante la marcia. L'auto è carambolata, terminando la sua corsa sulla linea di mezzeria.

Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone, che hanno dovuto chiudere completamente la sede stradale per mettere al sicuro il guidatore e i soccorritori. Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è stato preso in cura dal personale sanitario, che lo ha trasportato al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli per ulteriori accertamenti.