Perde il controllo dell'auto e finisce contro il palo

Incidente questa notte, a San Daniele del Friuli, in via Kennedy. Il conducente ha perso il controllo dell'Audi, finendo lungo l'aiuola spartitraffico, per terminare la sua corsa contro un segnale stradale.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la viabilità e hanno dato fattivo supporto al personale medico.

In via Kennedy, la Centrale Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato il conducente, un 41enne residente a Ragogna, rimasto ferito, al vicino ospedale; le sue condizioni non sono gravi. Per rilievi viabilità i Carabinieri della Stazione di San Daniele.