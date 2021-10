Perde il controllo dell'auto e finisce contro un camion

Incidente a Rive D'Arcano, in via San Martino, questo pomeriggio. Il conducente di una vettura, forse abbagliato dal sole, ha perso il controllo ed è andato a finire contro un camion fermo a bordo carreggiata.

La persona alla guida della vettura è stata accompagnata all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza, partita sempre da San Daniele; non è grave.

Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale. Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Majano.