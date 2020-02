Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo

Alle 4.40 di questa notte, una partenza della Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta in Passeggio Sant'Andrea per un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze sanitarie per il conducente. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per rilievi e viabilità, il guidatore di un'auto ha perso il controllo ed è uscito dalla carreggiata, finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione, danneggiandolo.

Nell'impatto la persona alla guida è rimasta illesa ed è riuscita a uscire da sola dall'abitacolo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e il palo pericolante. Sul posto anche i tecnici Acegas.