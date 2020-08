Perde il controllo dell'auto e finisce contro un platano

Una squadra dei Vigili del fuoco di Udine è intervenuta all'alba, intorno alle 5, per un incidente stradale verificatosi lungo la regionale 352, in corrispondenza della rotatoria in località Paparotti a Udine.

Una Ford Fiesta, condotta da una donna e diretta verso Palmanova, ha perso il controllo ed è andata a finire contro uno dei platani che costeggiano l'arteria. All'arrivo dei pompieri l'automobilista era già uscita autonomamente dall'abitacolo. Sul posto è sopraggiunta l'ambulanza; il personale sanitario ha trasportato la donna all'Ospedale di Udine per accertamenti.