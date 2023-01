Perde il controllo dell'auto e finisce contro una colonnina del gas

Incidente, nel primo pomeriggio, a Flaibano, lungo via Garibaldi, dove, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, un'auto è uscita di strada, finendo poi contro una colonnina del gas, causando un'importante perdita.

Immediata la chiamata al Nue 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli, oltre ai Vigili del fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.

Due le persone che sono state trasportate all'ospedale per accertamenti, in condizioni non serie.