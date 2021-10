Incidente, questa mattina, poco prima delle 9.30, a Porcia dove un’auto, per cause al vaglio della Polizia locale, è uscita di strada in via Rovergros, terminando la sua corsa contro un albero in un campo.

Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone che hanno messo in sicurezza la vettura e verificato che non ci fossero perdite dall’impianto Gpl. Il conducente, ferito, è stato soccorso dal personale sanitario di Pordenone.