Perde il controllo dell'auto e finisce nel fossato

La squadra dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo è intervenuta in tarda mattinata per soccorrere un'automobilista che, per cause al vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, ha perso il controllo della propria vettura mentre stava percorredo la Cimpello-Sequals, finendo nel fossato, tra le uscite di Arzene e San Giorgio della Richinvelda.

I pompieri e il personale sanitario giunto con un'ambulanza da Spilimbergo hanno soccorso il guidatore, che è stato poi ricoverato all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.