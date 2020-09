La prima pioggia dopo un lungo periodo di sole ha contribuito a determinare le condizioni per l'uscita di strada di un'auto a Pasiano di Pordenone, in via Pedrina. Il veicolo ha finito la sua corsa in un fossato a bordo carreggiata.

L'intervento dei vigili del fuoco di Pordenone ha permesso di mettere in sicurezza lo scenario. Nessun trauma evidente per il conducente che è stato comunque portato all'ospedale di Pordenone con l'ambulanza del 118 presente sul posto.