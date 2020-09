Perde il controllo dell'auto e finisce ruote all'aria

Rocambolesco incidente stradale, poco dopo le 17 di oggi, a Sacile in Viale della Repubblica. Un'autovettura, finita poi con ruote all'aria, si è schiantata contro due auto in sosta e un muretto limitrofo. La conducente, unica persona coinvolta, ha riportato numerosi traumi a causa della violenta dinamica: soccorsa dal personale sanitario con ambulanza di Sacile e automedica di Pordenone, è stata trasportata all'ospedale di Pordenone.

I Vigili del Fuoco di Pordenone giunti sul posto hanno messo in sicurezza le vetture, verificando l'assenza di perdite di carburante e garantendo la sicurezza dello scenario fino alla rimozione dei veicoli.

Sul posto anche i Carabinieri di Sacile.