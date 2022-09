Perde il controllo dell'auto e resta incastrato nell'abitacolo

Grave incidente, nel pomeriggio, intorno alle 15.30, lungo l'ex provinciale 35, all'altezza del cavalcavia di Banne. Un'auto ha perso il controllo, finendo fuori strada; il conducente è rimasto incastrato, incosciente, all'interno dell'abitacolo.

Sul posto la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Opicina, che ha subito iniziato le manovre per liberare il ferito, attraverso il taglio della porta con l'utilizzo delle cesoie e del divaricatore idraulici; l'infortunato è stato poi affidato alle cure del personale sanitario e trasportato, in condizioni serie, in ospedale. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, anche la Polizia municipale.