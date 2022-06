Perde il controllo dell'auto e si cappotta in acqua

Poco dopo le 19, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo è intervenuta a Romans di Varmo, in via Strangulin, dove un'auto è uscita di strada, terminando la sua corsa cappottandosi nel letto in secca del corso d'acqua.

In collaborazione con il personale sanitario, i pompieri hanno estratto dalle lamiere e trasportato il conducente della vettura fino alla strada, dove è stato caricato sull'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale.

Una volta soccorso il ferito, i Vigili del fuoco hanno completato l'intervento con la messa in sicurezza del veicolo e di tutta l'area dell'incidente.

Sul posto è intervenuto anche personale dell'Arma che ha provveduto ai rilievi per stabilire le cause del sinistro che non ha coinvolto altre autovetture.