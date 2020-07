Perde il controllo dell'auto e si cappotta

Fuoriuscita autonoma intorno alle 21.30 di ieri, nel territorio di Sagrado, lungo la provinciale 9, verso San Martino del Carso. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente ha perso il controllo e la macchina è finita cappottata in mezzo alla strada.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di un'ambulanza che ha trasportato in ospedale il ferito. Ha riportato diverse contusioni, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Per la messa in sicurezza della vettura incidentata e del luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia.