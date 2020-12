Perde il controllo dell'auto e si schianta

Incidente nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, a San Daniele del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per tutti i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto, senza coinvolgere altri mezzi in transito, e si è schiantato.

Notevoli i danni al veicolo ma, per fortuna, la persona che si trovava al volante ha riportato lesioni lievi. Dopo la chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso il ferito.

Sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli, per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, e a fattivo supporto del personale sanitario. È accaduto all'ingresso della Città dei Prosciutti. In quel momento pioveva molto e la fuoriuscita autonoma è stata probabilmente con-causata del meteo avverso.