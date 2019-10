Perde il controllo dell'auto e travolge un uomo

Grave incidente nel primo pomeriggio a Moimacco, lungo la statale 54. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, il conducente di una Golf che stava procedendo in direzione della Città Ducale ha perso il controllo del mezzo, che ha travolto un uomo che stava tagliando l'erba a bordo strada, in un prato.

Si tratta di un 70enne delle Valli del Natisone; è stato trasportato all'ospedale di Udine con l'elicottero sanitario. L'uomo è in pericolo di vita, accolto nel reparto di terapia intensiva.

Illeso il conducente della Golf, uomo di 44 anni di Tolmezzo.