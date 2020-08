Perde il controllo dell'auto ed esce di strada

Incidente, intorno alle 20.30 di ieri, martedì 11 agosto, a Prata di Pordenone. La prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone è intervenuta in via Palazzetto, per una fuoriuscita autonoma.

La donna alla guida è uscita autonomamente dal veicolo. I Vigili del Fuoco hanno messo subito in sicurezza lo scenario e hanno applicato le procedure di primo soccorso alla donna ferita, interfacciandosi anche con l'operatore della Sala Operativa della Sores di Palmanova, fino all'arrivo del personale sanitario, giunto sul posto con un ambulanza.

La donna è stata portata all'ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.