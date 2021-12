Perde il controllo dell'auto, feriti due giovani

Un ragazzo di 16 anni e un 20enne, entrambi residenti a Cividale del Friuli, sono finiti in ospedale intorno all'una di notte a seguito di un incidente accaduto in via Borgo Viola, a Premariacco.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Premariacco, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, il neopatentato al volante di una Toyota Yaris ha perso controllo del mezzo, che si è cappottato finendo fuoristrada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sul posto è stata inviata subito un'ambulanza e dall'elibase di Campoformido è decollato l'elicottero, poi è atterrato nell'avio-superficie di San Mauro.

Per i due ragazzi, che viaggiavano sulla stessa auto, per fortuna non è stato necessario il trasporto al Santa Maria della Misericordia di Udine in volo, perché le loro condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto ci si potesse inizialmente aspettare.

Sono stati comunque entrambi trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Diverse le ferite riportate, ma non sono in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa sicurezza della macchina e del luogo dell'incidente.