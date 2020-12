Perde il controllo dell'auto, ferito il giovane conducente

Intorno alle 8 di questa mattina, a Mortegliano, lungo la direttrice Castions di Strada - Chiasiellis, si è verificato un incidente stradale. Le cause corso in corso di accertamento da parte dei militari dell'Arma della Stazione di Mortegliano, che sono intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità.

Il conducente di una Toyota Yaris, un ragazzo di Castions, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, senza coinvolgere altri veicoli in transito.

Dopo l'allarme, sul posto è stata inviata un'ambulanza e il giovane è stato trasportato all'ospedale di Palmanova, dove sarà curato per le ferite che ha riportato nell'incidente. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione.