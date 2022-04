Incidente, poco dopo le 16, lungo il raccordo RA13, al Km 518+400, in direzione Venezia. Una donna al volante di una Renault Captur, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è andata a sbattere contro il guardrail.

La conducente, ferita, è stata preso in carico dal personale sanitario e trasportata all'ospedale, mentre i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area. Sul posto la Polizia Stradale e il personale di Autovie Venete.