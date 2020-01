Perde il controllo dell'auto, finisce contro il palo

Fuoriuscita autonoma nella prima serata di ieri, intorno alle 20.30, in viale Palmanova, a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Udine, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura, una monovolume, ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro un palo della luce.

Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i sanitari e i Vigili del Fuoco; i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura e la sede stradale, oltre al palo della pubblica illuminazione, che è rimasto danneggiato.

La donna è rimasta ferita ed è stata assistita dal personale medico, trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine in ambulanza. Per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.