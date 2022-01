Perde il controllo dell'auto, finisce sulla pista ciclabile

Una donna è rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto nella notte, poco prima della una, lungo via Frattina, nel borgo di Frattina, a Pravisdomini.

Per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, l'automobilista ha perso il controllo dell'auto ed è andata a finire lungo l'area ciclabile, dopo aver abbattuto una decina di paletti di delimitazione.

Fortunatamente non è rimasta ferita in maniera grave ed è stata trasportata per accertamenti sanitari, all'ospedale di San Vito al Tagliamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento per la messa in sicurezza dell'area danneggiata dalla fuoriuscita autonoma.