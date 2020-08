Perde il controllo dell'auto, grave una donna

Grave incidente questa mattina a Cordovado. Verso le 6, mentre transitava lungo la strada provinciale 40, la cosiddetta Ferrata, una vettura condotta da una 54enne moldava, residente a Portogruaro, è uscita di strada.

L’automobile ha sfondato il guard rail ed è precipitata nel sottopasso di via Suzzolins, costruito 30 anni fa dopo un incidente mortale e fino a poco tempo fa utilizzato dalle vetture, per poi essere trasformato in viabilità ciclabile.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento che hanno aiutato i sanitari e messo in sicurezza la zona. Le condizioni della donna, che è stata intubata, sono apparse subito molto gravi, per cui è stato chiamato l’elisoccorso, che ha trasportato la 54enne all’Ospedale di Udine.