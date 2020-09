Perde il controllo dell'auto in A4 e finisce contro il guard-rail

Incidente lungo la autostrada A4, intorno alle 22. Coinvolta una famiglia di tre persone di Ronchi dei Legionari che viaggiava a bordo di un Suv, in direzione Trieste. I tre stavano facendo rientro a casa quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il conducente ha perso il controllo ed è finito contro il new jersey e il guard-rail. È successo all'altezza di Palazzolo dello Stella.

L'incidente può essere stato con-causato dal maltempo: a quell'ora, infatti, pioveva molto.

Nell'impatto le tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, portate in ospedale per accertamenti dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Latisana che ha operato con il supporto di un'automedica, entrambe inviate dalla Sores di Palmanova.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi e a supporto del personale sanitario. Sul luogo dell'incidente anche il personale di Autovie Venete.