Incidente intorno alle 15 lungo la tangenziale di Udine, in direzione nord, nel tratto subito dopo l'uscita di via Popone. Il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che è finito in mezzo alla boscaglia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Udine. Per l'automobilista e i passeggeri, fortunatamente, solo lievi lesioni. Per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, gli agenti della Polizia Locale.