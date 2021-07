La prima partenza del comando di Pordenone dei Vigili del fuoco è intervenuta dopo le 18.30 in via Pasc, a Cordenons, per un incidente stradale.

Un'auto ha perso il controllo andando sbattere contro la recinzione di un'abitazione.

I pompieri, insieme ai sanitari, hanno provveduto a liberare dalle lamiere una persona ferita e a mettere in sicurezza lo scenario. Sul posto anche i Carabinieri.