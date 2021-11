Perde il controllo dell'auto lungo il Vallone, muore il conducente

Incidente mortale intorno alle 3 di questa notte, nel territorio del comune di Savogna d'Isonzo, lungo la statale 55 - Vallone, in un tratto rettilineo dove, qualche settimana fa, erano morte carbonizzate due persone, sempre a seguito di un sinistro.

A perdere la vita un uomo di 83 anni che viaggiava da solo. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, ha perso il controllo della vettura ed è finito a bordo carreggiata. Nell'impatto ha perso la vita.

Inutili le operazioni di soccorso prestate tempestivamente dall'equipaggio di un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova, proveniente dall'ospedale, e dell'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, per la messa in sicurezza della vettura e del luogo dell'incidente.