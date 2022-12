Perde il controllo dell'auto lungo l'A4

Una persona è rimasta ferita in un incidente accaduto nella tarda mattinata lungo l'A4, nel tratto compreso tra Lisert e Duino Sud, in direzione Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il guardrail. E' uscito autonomamente dall'abitacolo.

Immediata la chiamata al Nue 112: gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica; attivati anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Monfalcone.

La persona ferita è stata assistita dalle equipe sanitarie ed è stata trasportata con lesioni non gravi all'ospedale di Cattinara.

Le operazioni sono state coordinate dal Coa/Centro operativo autostradale di Udine.