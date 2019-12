Perde il controllo dell'auto lungo la strada per Cialla

Incidente, poco dopo le 12, sulla strada di Cialla, in comune di Cividale, al confine con Prepotto, all'altezza della Casa del Miele. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Premariacco e del Norm della Compagnia di Cividale, insieme ai Vigili del Fuoco di Cividale.

Per cause in corso di accertamento, una donna alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un fossato, ribaltandosi su un fianco; è stata liberata dai pompieri e trasportata per accertamenti all'ospedale di Cividale. Per lei, fortunatamente, solo ferite lievi.