Perde il controllo dell'auto, si cappotta nel fossato

Incidente, in tarda mattinata a Pasiano di Pordenone. Lungo via Visinale Centro, un automobilista, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intorno alle 13 ha perso il controllo della macchina, che ha terminato la sua corsa a ruote all’aria nel fossato. Il guidatore, rimasto miracolosamente incolume, è uscito da solo dell'abitacolo ed è stato visitato dal persone del 118.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone, che hanno messo in sicurezza la vettura, e i Carabinieri della stazione di Prata per l'analisi della dinamica e i rilievi di legge.