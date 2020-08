Incidente questa mattina intorno alle 8 lungo la statale 14, poco prima di Grignano, a Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una Chrysler Cruiser ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro il muro.

Per fortuna per il conducente non ci sarebbero particolari conseguenze di tipo sanitario.