Perde il controllo dell'auto, si schianta contro la segnaletica

Incidente intorno alle 22.30 di ieri, a pochi metri dall'ex confine di Stato di Fernetti. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Villa Opicina, intervenuti per rilievi e viabilità, il giovane conducente di una Skoda, un cittadino sloveno di 28 anni, si è schiantato con l'auto contro un palo e alcuni segnali stradali.

È stato prontamente soccorso dal personale sanitario; è rimasto incolume grazie agli airbag che sono esplosi, proteggendolo. Sul posto anche un equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il palo, la vettura incidentata e l'area dello schianto.