Perde il controllo dell'auto, si schianta contro un muro

Ha perso il controllo della sua Peugeot 208 mentre si stava dirigendo dal Municipio verso la chiesa, all'altezza di via divisione Julia, all'incrocio con via Pavia, a Buttrio.

L'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, è accaduto questa mattina. Vittima una donna del posto dei 79 anni che, con la sua vettura, sbandando, è andata a schiantarsi contro il muro di una casa.

Le cause sono in corso di accertamento, al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale, intervenuti per i rilievi e viabilità. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del Comando di Udine, per la messa in sicurezza della vettura incidentata, è giunto subito l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato la donna, in condizioni gravi, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.