Perde il controllo dell'auto, si scontra contro un albero

Incidente poco dopo la mezzanotte, lungo la strada statale 52 Carnica, a Tolmezzo, all'altezza del poligono. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di una Renault Captur, un uomo di Tolmezzo, ha perso il controllo della sua vettura ed è andato a finire contro una pianta. Estremamente violento l'impatto.

Vista la dinamica importante dell'incidente sono stati allertati immediatamente i soccorsi e anche l'elicottero sanitario. L'equipaggio di un'ambulanza ha prestato soccorso all'uomo, per fortuna non in gravi condizioni, per poi trasportarlo all'ospedale.

La Sala Operativa del Nue ha inviato sul luogo dell'incidente, una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo, a fattivo supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della vettura incidentata e della sede stradale.