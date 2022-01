Perde il controllo dell'auto, tragedia a Fiumicello

Ha perso il controllo dell'auto, che ha terminato la sua corsa fuori strada, andando a sbattere contro un palo della luce. Nel violento impatto, la conducente della vettura ha perso la vita. La tragedia della strada nella tarda serata di ieri, in via Levata a Fiumicello.

Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme tramite il 112, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, se non decretarne il decesso. Sul posto, oltre al personale sanitario, i Vigili del fuoco di Cervignano, che si sono fatti carico della messa in sicurezza, e le forze dell'ordine per tutti i rilievi.