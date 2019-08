Perde il controllo dell'auto e si cappotta in un cortile

Momenti di paura, a Fiume Veneto, dove una Fiat Multipla si è cappottata in via Bassi. Erano da poco passate le 15.30 quando la donna al volante ha perso il controllo dell’auto che ha invaso la corsia di marcia contraria ed è andata a sbattere contro la recinzione di un cortile, per poi terminare la corsa ruote all’aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone che hanno prestato le prime cure all’automobilista ferita, poi trasportata in ospedale dal personale del 118. Dei rilievi si sono fatti carico gli agenti della Polizia locale di Fiume Veneto.