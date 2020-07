Perde il controllo della bici e vola giù dal ponte

Incidente, intorno alle 16.30, tra Mediis e Ampezzo. Un giovane ciclista, un minorenne residente a Ruda, stava percorrendo la strada in un tratto in pendenza quando, dopo aver affrontato due tornanti, ha perso il controllo della sua bike ed è precipitato dal ponte. E' volato per circa 5 metri ed è finito nella boscaglia.

Per fortuna non è rimasto ferito in maniera particolarmente grave. È stato soccorso dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. In prossimità del luogo dell'incidente è atterrato l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido; sul posto anche l'ambulanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino.

Il minorenne è stato stabilizzato, assicurato sulla barella spinale e trasportato, lungo il greto del torrente, fino all'ambulanza, prima di essere elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita.