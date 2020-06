Perde il controllo della Harley, centauro muore nella notte

Incidente mortale, nella notte, a Lignano Sabbiadoro. Un centauro di 48 anni, di San Michele al Tagliamento, che viaggiava a bordo di una Harley Davidson, ha perso il controllo della due ruote intorno alle 3, di fronte alla rotonda del Municipio. È letteralmente volato per una cinquantina di metri, per poi rovinare sull'asfalto, riportando un gravissimo trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

A notare il suo corpo a terra è stato un passante che ha chiamato il 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Per il centauro, però, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Per tutti i rilievi e gli accertamenti la Polizia locale di Lignano Sabbiadoro.