Perde il controllo della moto, 19enne ferito

Tre diversi incidenti stradali ieri, in provincia di Udine, hanno coinvolto ciclisti e motociclisti. Lungo la regionale 356, che da Tarcento porta a Cividale, nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 19 anni di Cividale ha perso il controllo della sua due ruote rovinando sull'asfalto, all'altezza del ristorante Le Valanghe, a Nimis. Ha riportato lesioni agli arti inferiori ma è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi; è stato poi trasportato in ospedale a Udine, per le cure del caso.

Sempre nel pomeriggio di ieri, lungo l'ex provinciale 36, a Braulins di Trasaghis, un ciclista di Gemona di 77 anni ha perso il controllo della sua bici ed è andato a finire contro il guard-rail, rovinando sull'asfalto e riportando un trauma cranico. Trasportato in ospedale, per fortuna non ha riportato lesioni gravi ed è stato dimesso dopo poche ore.

Scontro, infine, a Remanzacco, all'altezza di Cerneglons, tra un furgone e un ciclista, lungo via Don Filippo Iuri. Ad avere la peggio il conducente della bici, rovinato sull'asfalto e trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti.