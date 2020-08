Perde il controllo della moto a Sella Chianzutan, grave un centauro

Soccorso nella tarda mattinata, poco dopo le 11, per un motociclista caduto autonomamente dalla sua due ruote mentre percorreva la viabilità di montagna di Sella Chianzutan, nel comune di Verzegnis.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo (stazione di Ampezzo), intervenuti per rilievi e viabilità, il motociclista è rovinato sull'asfalto e ha riportato lesioni serie. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.