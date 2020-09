Perde il controllo della moto, centauro ferito a Pramollo

Alle 11 di oggi, a Pontebba, in località Pramollo, lungo la strada regionale 110, all'altezza della progressiva chilometrica 12, direzione Austria-Italia, un cittadino tedesco di Monaco di Baviera, alla guida di Harley Davidson, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo cadendo a terra, procurandosi la frattura della tibia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova e i Vigili del fuoco di Pontebba. Il centauro è stato poi elitrasportato ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; non è in pericolo di vita. Rilievi a cura pattuglia della Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Tarvisio. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.